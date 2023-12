Telefónica sobe em bolsa após governo espanhol revelar plano de compra de participação

MADRI (Reuters) - As ações da Telefônica subiram na manhã desta quarta-feira depois que o governo espanhol disse na terça-feira que comprará uma participação de até 10% na empresa em um contrapeso a uma aquisição semelhante pela STC, da Arábia Saudita.

As ações da Telefônica subiram 5,5%, a 3,763 euros, no início do pregão, no caminho para seu melhor dia desde 22 de novembro de 2021 e o maior ganho no índice europeu STOXX 600.

A holding estatal espanhola SEPI disse na terça-feira que comprará as ações de uma forma que minimizará o impacto no preço de mercado e não deu um prazo. Uma fonte próxima ao assunto disse à Reuters que a empresa comprará pequenas quantidades de ações em um período de dois meses.