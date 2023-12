Vendas de moradias usadas nos EUA têm alta inesperada em novembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em novembro, mas novos ganhos à medida que as taxas hipotecárias recuam de máximas de 23 anos podem ser limitados por uma escassez crônica de casas no mercado.

As vendas de moradias usadas aumentaram 0,8% no mês passado, atingindo uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,82 milhões de unidades, encerrando cinco quedas mensais consecutivas, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quarta-feira.

As revendas de casas são contabilizadas no fechamento de um contrato. As vendas de novembro provavelmente refletiram os contratos assinados nos dois meses anteriores, quando a taxa média da popular hipoteca de taxa fixa de 30 anos saltou para níveis vistos pela última vez em 2000.