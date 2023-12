S&P 500 e Dow pausam após rali impulsionado por apostas de cortes de juros; FedEx recua

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones operavam perto da estabilidade nesta quarta-feira, com os investidores dando uma pausa num rali que foi desencadeado por esperanças de uma mudança do Federal Reserve para uma política monetária mais branda, enquanto a FedEx recuava depois de divulgar uma perspectiva sombria.

Os três principais índices haviam avançado mais de 2% desde a reunião do Fed de 13 de dezembro, na qual as autoridades projetaram juros mais baixos até o final de 2024, com o Dow registrando novas máximas e o S&P 500 ao alcance de seus níveis de fechamento mais altos desde janeiro de 2022.

Desde então, as autoridades do banco central têm tentado manter a euforia dos investidores sob controle, sendo o mais recente o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, que disse que progresso adicional no combate à inflação será o fator decisivo em qualquer decisão do banco central no próximo ano para reduzir os juros.