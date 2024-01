Empresas de navegação globais mantêm suspensos embarques pelo Mar Vermelho

OSLO (Reuters) - A dinamarquesa Maersk e a rival alemã Hapag-Lloyd disseram nesta terça-feira que seus navios de contêineres continuarão evitando a rota do Mar Vermelho que dá acesso ao Canal de Suez, após um ataque no fim de semana contra uma embarcação da Maersk.

As duas gigantes do transporte marítimo estão redirecionando algumas viagens para o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, após militantes Houthis do Iêmen começarem a atacar navios de carga no Mar Vermelho. A questão ameaça aumentar os custos de entrega das mercadorias, sob o risco de dar início a um novo surto de inflação global.

A Maersk havia pausado no domingo todos seus transportes pelo Mar Vermelho por 48 horas, após tentativas de militantes houthis do Iêmen de embarcarem no Maersk Hangzhou. Helicópteros militares dos EUA repeliram o ataque e mataram 10 agressores.