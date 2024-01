Petróleo cai diante de preocupações com taxas de juros

Os preços caíram à medida que os investidores moderaram as expectativas sobre os cortes nas taxas de juro. Pressionando o petróleo, o dólar fortaleceu-se e os preços das ações caíram. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu brevemente uma máxima em duas semanas.

No início do pregão, os preços do petróleo subiram cerca de 2 dólares após ataques a navios no Mar Vermelho por rebeldes houthi no fim de semana, e a chegada relatada de um navio de guerra iraniano na segunda-feira.

"O mercado está corrigindo uma vez que não houve interrupções no fornecimento e eles acham que é improvável que o navio de guerra iraniano se envolva com navios de guerra americanos", disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

"Claramente, o mercado petrolífero subirá se forem disparados tiros", acrescentou Lipow.

No domingo, helicópteros dos EUA repeliram um ataque das forças houthi apoiadas pelo Irã a um navio porta-contêineres operado pela dinamarquesa Maersk no Mar Vermelho. Na segunda-feira, um navio de guerra iraniano entrou no Mar Vermelho, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.

Maersk e a rival alemã Hapag-Lloyd disseram que os seus navios porta-contêineres continuariam a evitar a rota do Mar Vermelho que dá acesso ao Canal de Suez.