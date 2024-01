Tesla amplia liderança de vendas na Noruega; veículos elétricos atingem 82% do mercado

Por Victoria Klesty

OSLO (Reuters) - A Tesla liderou as vendas de carros na Noruega pelo terceiro ano consecutivo em 2023, ampliando sua frente sobre os rivais, apesar de um conflito contínuo entre a fabricante de veículos elétricos dos Estados Unidos e os poderosos sindicatos trabalhistas da região nórdica.

Quase cinco de cada seis carros novos vendidos na Noruega no ano passado eram movidos apenas a bateria, com a participação da Tesla no mercado geral subindo de 12,2% para 20,0%, mostraram dados de registro nesta terça-feira.