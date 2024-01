Brasil volta e exigir visto de turistas de EUA, Austrália e Canadá

BRASÍLIA (Reuters) - Turistas do Canadá, da Austrália e dos Estados Unidos serão obrigados a apresentar um visto para entrarem no Brasil a partir do dia 10 de janeiro, informou o Ministério do Turismo nesta quarta-feira.

A decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reverte medida unilateral tomada pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro, em junho de 2019, de suspender a exigência de visto para esses países alegando que facilitaria a entrada de mais turistas, em uma decisão inédita por desconsiderar o princípio da reciprocidade usado em geral pela diplomacia.

A nova exigência de visto era para ter entrado em vigor em 1º de outubro de 2023, mas o prazo acabou sendo prorrogado. Além dos três países, o Japão também seria afetado pela medida, mas um acordo fechado por Brasil e Japão estabeleceu isenção mútua de visto para estadias de até 90 dias.