Eletrobras recorre ao Supremo após suspensão de assembleia para incorporação de Furnas

BRASÍLIA (Reuters) - A Eletrobras recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar duas liminares que haviam suspendido a realização da assembleia geral extraordinária convocada para 29 de dezembro, para decidir sobre a incorporação de Furnas pela companhia, sob a alegação de "graves prejuízos"

O caso foi distribuído para relatoria do ministro Alexandre de Moraes na terça-feira.

A defesa da empresa argumentou no recurso que as liminares do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro movidas pela associação de empregados de Furnas (Asef) "extrapolaram por completo" a competência do próprio Supremo em decisão anterior do ministro Nunes Marques.