Em ação inédita, Dourados (MS) promove primeira vacinação em massa contra dengue no Brasil

O município, distante cerca de 220 quilômetros da capital Campo Grande, já detectou uma surpreendente procura pelo imunizante no primeiro dia, de acordo com o governo municipal.

“A vacina chegou por volta das 8h30 da manhã e já tínhamos mais de 20 pessoas na espera, inclusive algumas acima de 60 anos, que, infelizmente, estão fora da faixa etária que é o foco desta ação”, disse a coordenadora de uma unidade de saúde, Rosália Ferreira dos Santos, no comunicado.

No dia 21 de dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina Qdenga no Sistema Único de Saúde (SUS), tornando o Brasil o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.

Entretanto, em um primeiro momento, a vacina não será utilizada em larga escala no plano nacional, uma vez que o laboratório fabricante afirmou na ocasião que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses. Por isso, a vacinação será focada em público e regiões prioritárias.

(Reportagem de Ricardo Brito)