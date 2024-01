Ibovespa mantém viés negativo com fraqueza em bolsas no exterior

- MRV&CO ON recuava 3,26%, a 10,37 reais, em sessão mais negativa para construtoras, com nova alta nas taxas dos DIs. Também no Ibovespa, EZTEC ON perdia 2,06% e CYRELA ON cedia 1,86%. O índice do setor imobiliário, que inclui papéis de empresas de shopping centers, tinha decréscimo de 1,5%.

- BRASKEM PNA era negociada em baixa de 2,37%, a 20,60 reais, no vermelho pelo segundo dia consecutivo, após forte valorização em dezembro, quando acumulou um ganho de 14,3%. Em novembro, havia subido 19%.

- BRF ON registrava queda de 2,49%, a 12,92 reais, também no segundo pregão seguido de baixa. No final do ano passado, a BRF anunciou que a Marfrig tinha aumentado sua participação na empresa para 50,06%. Para analistas do BTG Pactual, esse movimento "simbólico" poderá desacelerar os incentivos da Marfrig para aumentar ainda mais a fatia na BRF.

- VALE ON caía 1,03%, a 76,26 reais, mesmo com a alta dos futuros do minério de ferro pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange subiu 2,8%, para 1.017,5 iuanes (142,50 dólares) por tonelada.

- PETROBRAS PN avançava 0,45%, a 37,95 reais, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,37%, a 76,17 dólares.

- GPA ON avançava 2,86%, a 4,31 reais, no segundo pregão seguido de alta, tendo no radar assembleia geral extraordinária do varejista de alimentos no próximo dia 11 para decidir sobre aumento do limite de capital visando uma potencial oferta de ações, bem como mudança no conselho de administração.