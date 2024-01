Movimentação de passageiros no Galeão cresce 35% em 2023 após limitação ao Santos Dumont

Em 2022, mais de 10 milhões de pessoas passaram pelo Santos Dumont, contra cerca de 6 milhões no Galeão.

Com o anúncio do limite de passageiros, algumas companhias aéreas começaram já no segundo semestre de 2023 a levar voos do Santos Dumont, que fica no centro da cidade, para o Galeão, que fica na zona norte.

“Esse aumento é consequência direta da medida da restrição do número de passageiros no Santos Dumont, defendida pelo Governo do Estado e Prefeitura, e implementada pelo governo federal no segundo semestre de 2023. A tendência é melhorar ainda mais em 2024. Isso mostra a correção da medida, adotada a partir do diálogo entre os executivos locais e o federal”, disse à Reuters o secretário da Casa Civil do Estado, Nicola Miccione.

A empresa que administra o Galeão chegou a ameaçar devolver o terminal devido ao baixo retorno. O terminal recebeu investimentos bilionários nos últimos anos, mas seguiu operando bem abaixo da capacidade de aproximadamente 38 milhões de pessoas por ano.

“O RIOgaleão prevê maior movimentação em janeiro de 2024 por causa dos novos voos que o terminal receberá com a coordenação dos aeroportos da cidade. O aumento será de 109% no total de voos domésticos e internacionais em relação a janeiro de 2023. Entre os dias 20/12/23 e 02/01/24, o RIOgaleão movimentou cerca de 530 mil passageiros para as celebrações de Natal e Ano Novo, 85% a mais que o mesmo período do ano passado”, disse a concessionária.