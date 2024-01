Abin monitorou ilegalmente 30 mil pessoas contrárias ao governo anterior, diz diretor-geral da PF

"Estamos aqui falando de fragilidade do sistema de comunicação do país a partir do uso ilegal de uma ferramenta que, em nenhuma hipótese, poderia estar sendo usado por uma agência que não tem atribuição legal", afirmou.

"Monitoramento de comunicações ou de telefone só pode ser feito em investigação criminal e autorizada pela autoridade judiciária, o que não foi o caso", acrescentou.

Procurada pela Reuters, a Abin não respondeu de imediato a pedido de comentário.