Bolsas na Europa fecham em alta com bancos e empresas de serviços públicos

Por Shashwat Chauhan e Ankika Biswas

(Reuters) - As principais bolsas na Europa fecharam no azul nesta quinta-feira, puxadas por ações de bancos e empresas de serviços de utilidade pública, com investidores repercutindo dados econômicos mais recentes do continente.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,69%, a 477,68 pontos, depois de cair por dois dias consecutivos e atingir seu nível mais baixo desde 13 de dezembro na quarta-feira.