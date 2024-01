Brasil fecha 2023 com maior fluxo cambial positivo em 11 anos, de US$11,431 bi, mostra BC

No ano passado, o país registrou fluxo financeiro líquido negativo de 37,649 bilhões. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Esse resultado negativo foi mais do que compensado pela entrada líquida de dólares pelo canal comercial, que reflete as exportações menos as importações. Neste caso, houve entradas líquidas de 49,080 bilhões de dólares no país em 2023, mais que o dobro dos 21,481 bilhões de dólares líquidos recebidos pelo Brasil em 2022.

O bom desempenho verificado no canal comercial no ano passado é explicado em grande parte pela redução das importações. O Brasil remeteu 232,413 bilhões de dólares ao exterior em operações de importação em 2023, o que representa uma queda de 7,38% ante os 250,934 bilhões de dólares de 2022.

DEZEMBRO

No último mês de 2023, houve saídas líquidas de 14,232 bilhões de dólares pelo canal financeiro. Tradicionalmente, dezembro é um mês de saídas líquidas de dólares pela via financeira em função das remessas realizadas por fundos e multinacionais ao exterior. Em dezembro de 2022, o fluxo foi negativo em 13,808 bilhões de dólares.

Pelo canal comercial, o saldo do mês passado foi positivo em 1,175 bilhão de dólares.