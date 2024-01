Tarifa sobre importação de painéis solares afeta 18 GW em projetos, diz associação

SÃO PAULO (Reuters) - A decisão do governo brasileiro de retomar o imposto de importação sobre painéis solares vai afetar 18 gigawatts (GW) em projetos da fonte de geração renovável no Brasil, de acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a entidade afirmou que a medida anunciada no fim do ano passado coloca em risco investimentos e empregos, beneficiando apenas um pequeno grupo de fabricantes instalados no país, "que hoje produzem menos de 5% do que o mercado precisa, com preços que chegam a ser 50% mais caros do que o de produtos internacionais".

O Brasil produz somente uma pequena parte dos equipamentos utilizados na geração solar, que já é a segunda maior fonte da matriz elétrica nacional. O módulo fotovoltaico, principal componente dos sistemas de geração, são majoritariamente importados da China.