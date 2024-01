Ações da China caem após BC deixar taxa de juros de médio prazo inalterada

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em leve baixa nesta segunda-feira, depois que o banco central surpreendeu os mercados ao deixar a taxa de juros inalterada ao rolar os empréstimos de médio prazo que estavam vencendo.

O Banco do Povo da China optou por aumentar as injeções de liquidez na operação. Ele manteve a taxa do instrumento de empréstimos de médio prazo (MLF) em 2,50%, mas injetou um montante líquido de 216 bilhões de iuanes (30,11 bilhões de dólares) de novos fundos no sistema bancário.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,1%, e o índice de Xangai ganhou 0,15%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,17%.