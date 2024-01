Ações iniciam semana em baixa com alta dos rendimentos de títulos

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias encerraram em baixa nesta segunda-feira, com os rendimentos dos títulos governamentais em alta em meio a alertas contra cortes prematuros nas taxas de juros por parte de autoridades do Banco Central Europeu.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,54%, a 474,19 pontos, uma vez que os rendimentos dos títulos governamentais subiram em toda a região depois que o economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse em uma entrevista no sábado que cortar os juros muito rapidamente poderia alimentar uma nova onda de inflação.