GPA atinge máxima em 4 meses com potencial oferta de ações em foco

As negociações na B3 tiveram menor liquidez devido ao feriado norte-americano em homenagem a Martin Luther King Jr., segundo analistas, mas o volume de negócios com ações do GPA foi mais alto que o normal, segundo dados da LSEG.

As ações do GPA fecharam em alta de 22,55%, a 5,00 reais, depois de subirem mais de 11% na sexta-feira. O papel atingiu máxima de 5,20 reais na sessão, maior nível intradia desde 31 de agosto.

A ação liderou os ganhos do Ibovespa em termos percentuais, com o índice encerrando com alta de 0,41%.(Reportagem de André Romani)