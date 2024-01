Ibovespa sobe em dia de baixa liquidez por feriado nos EUA; GPA dispara 22,5%

- VALE ON caiu 0,20%, a 71,55 reais, entre as principais contribuições negativas ao índice, após segunda sessão consecutiva de queda dos preços do minério de ferro, com o contrato de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrando as negociações diurnas com baixa de 3,17%, a 933 iuanes (130,10 dólares) a tonelada. CSN MINERAÇÃO ON fechou em queda de 3,21%, a 6,94 reais e CSN ON recuou 0,34%, a 17,84 reais.

- PETROBRAS PN avançou 1,07%, a 38,58 reais, apesar da leve baixa nos futuros do petróleo no mercado internacional, com o Brent fechando em queda de 0,18%, a 78,15 dólares por barril.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 0,18%, a 33,45 reais, enquanto BRADESCO PN subiu 0,38%, a 15,87 reais. BANCO DO BRASIL ON subiu 1,96%, a 56,20 reais

- ELETROBRAS ON valorizou-se 1,30%, a 43,49 reais. A companhia elétrica aprovou na semana passada a incorporação da subsidiária Furnas, após impasses que chegaram a levar à suspensão da realização de AGE, convocada inicialmente para 29 de dezembro, sob a alegação de "graves prejuízos".