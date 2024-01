Nagel diz que é muito cedo para BCE discutir corte de juros

FRANKFURT (Reuters) - É muito cedo para o Banco Central Europeu discutir cortes nas taxas de juros porque a inflação continua alta, disse o membro do BCE, Joachim Nagel, nesta segunda-feira.

O presidente do banco central alemão, que defende taxas mais altas, mostrou mais uma vez sua oposição às expectativas do mercado de que o BCE começará a reduzir os custos dos empréstimos a partir da primavera (no hemisfério norte).

"É muito cedo para falar sobre cortes, a inflação está alta demais", disse Nagel na Bloomberg TV. "Quero ver dados novos. Vamos aguardar a próxima reunião do Conselho do BCE e veremos."