Rio Tinto eleva em 3% embarques de minério de ferro em 2023

O relatório de produção da Rio Tinto foi publicado no momento em que os preços do minério de ferro se recuperam diante de expectativas de aumento da demanda por parte do principal consumidor, a China, na sequência das suas recentes medidas de estímulo econômico.

A companhia reafirmou ainda sua previsão de embarques de minério de ferro para o ano fiscal de 2024, que é de 323 milhões a 338 milhões de toneladas.

No quarto trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2023, a mineradora embarcou 86,3 milhões de toneladas de minério de ferro de suas operações em Pilbara, em comparação com 87,3 milhões no mesmo período do ano anterior.

(Reportagem de Rishav Chatterjee e Poonam Behura em Bengaluru)