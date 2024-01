Ações de Hong Kong saltam após BC da China anunciar corte de compulsório

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong registraram seu melhor dia em mais de dois meses nesta quarta-feira depois que o banco central da China disse que cortará a taxa de compulsório dos bancos, uma medida que deverá impulsionar o sentimento após o colapso do mercado nesta semana, enquanto as ações do continente também se recuperaram.

As expectativas crescentes de que as autoridades chinesas venham a socorrer o mercado com mais medidas e as notícias de que Jack Ma adquiriu ações do Alibaba Group também melhoraram o sentimento geral do mercado. As ações da China fecharam em alta, mas antes do anúncio do corte de compulsório.