BC abre consulta pública com proposta sobre tratamento de instituições financeiras em crise

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central lançou nesta quarta-feira uma consulta pública com propostas sobre o tratamento de instituições financeiras em situação de crise, argumentando que as normas exigirão estratégias para o restabelecimento das empresas em dificuldades ou para que elas possam ser descontinuadas sem comprometer a estabilidade do sistema financeiro.

A consulta, que ficará disponível no site do BC até 8 de março, traz normas que promovem maior aderência do Brasil às melhores práticas internacionais, segundo a autoridade monetária.