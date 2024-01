Brasil é autorizado a exportar bovinos vivos e outros produtos ao Paquistão, diz ministério

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo federal recebeu nesta semana autorização para exportar bovinos vivos, embriões de bovinos (in vivo e in vitro) e sêmen bovino para o Paquistão, além de alevinos de tilápia para as Filipinas, informou o Ministério da Agricultura em comunicado nesta quarta-feira.

O Brasil exportou ao Paquistão 298,1 milhões de dólares em 2023, sendo que 82% desse montante foram de fibras e têxteis, complexo soja e produtos florestais.

Já para as Filipinas, as exportações do Brasil somaram 918,26 milhões de dólares no ano passado, com a carne representando 76% do valor total.