Microsoft atinge valor de mercado recorde de US$ 3 trilhões

O valor de mercado da Microsoft ultrapassou nesta quarta-feira a marca dos 3 trilhões de dólares pela primeira vez, mantendo sua posição como a segunda empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple.

As ações da Microsoft e da Apple têm disputado o primeiro lugar como as ações mais capitalizadas em Wall Street desde o início do ano, com a fabricante do iPhone perdendo brevemente sua coroa para a proprietária do X-box mais cedo este mês.

Os papéis da Microsoft alcançaram um recorde de 404,72 dólares, alta de 1,5%, permitindo à gigante da tecnologia ultrapassar brevemente o valor de mercado de 3 trilhões.