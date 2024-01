Petrobras manifesta ao governo interesse por bloco Jaspe no pré-sal

No ano passado, a reguladora ANP afirmou que o bloco contém potenciais estruturas no pré-sal que, juntas, totalizam um volume "in place" de 2,5 bilhões de barris de óleo equivalente.

Volume in place (ou in situ) é obtido a partir de estudos que estimam a quantidade original de petróleo ou gás natural contida no reservatório, antes de qualquer produção e/ou injeção de petróleo ou gás natural.

A Petrobras destacou nesta quarta-feira que a manifestação está em linha com a estratégia de exploração e produção prevista no atual plano estratégico da empresa para o período 2024-2028, com foco em ativos rentáveis e na reposição das reservas de petróleo e gás.