TCU libera governo a renovar concessões de energia; opta por acompanhamento "individualizado"

SÃO PAULO (Reuters) - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira que fará "acompanhamento individualizado" dos 20 contratos de distribuição de energia elétrica que serão renovados nos próximos anos, liberando o governo federal a seguir com o processo por meio da edição de decreto com as regras.

O TCU estava acompanhando o tema em processo que era para ter sido apreciado no fim do ano passado, mas que acabou sendo retirado de pauta por um pedido da Casa Civil.

Com o adiamento, o governo, que aguardava uma análise da corte, perdeu o prazo legal para assinar um termo de compromisso com a primeira empresa de distribuição de energia a ter contrato expirando, a EDP Espírito Santo.