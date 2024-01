"Temos um problema": Boeing 757 perde roda durante preparação para decolagem

(Reuters) - A roda do nariz de um jato de passageiros Boeing 757 operado pela Delta Air Lines se soltou e rolou enquanto o avião se preparava para decolar no fim de semana do aeroporto internacional de Atlanta, de acordo com a companhia aérea e órgãos reguladores.

Um aviso da FAA divulgado na segunda-feira disse que a aeronave estava alinhada e aguardando a decolagem no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson quando a "roda do nariz se soltou".

Ninguém ficou ferido no incidente de sábado, que está sendo investigado. O Boeing 757 deixou de ser produzido em 2004, o que o torna um modelo mais antigo, ao contrário do recente estouro em pleno ar de um painel da fuselagem de um jato Boeing 737 MAX 9 com oito semanas de uso.