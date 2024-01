Cemig prevê novas subestações e conversão de redes com aportes de R$23 bi em distribuição

Outro programa é o Minas Trifásico, que irá "converter cerca de 30.000 km de redes elétricas rurais monofásicas em redes trifásicas", beneficiando quase todos os 774 municípios da área de concessão da Cemig, acrescentou.

A empresa também citou planos de regularização do fornecimento de energia de cerca de 240 mil famílias, por meio do Programa Energia Legal, e modernização da rede elétrica, com a instalação de cerca de 5 mil religadores trifásicos, substituição de mais de um milhão de medidores obsoletos e instalação de mais 1,25 milhão de medidores inteligentes, além de investimentos em telecomunicações e meio ambiente e ações de manutenção e operação de redes de distribuição.

Os aportes fazem parte de um plano mais amplo de investimentos de 35,6 bilhões de reais previsto para os próximos cinco anos, divulgado em fato relevante na semana passada.

Serão 23 bilhões de reais para o segmento de distribuição; 2,1 bilhões para geração; e 3,8 bilhões para transmissão. O restante será voltado para as áreas de geração distribuída, gás natural e inovação/tecnologia da informação.

