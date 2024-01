Conselho Monetário aprova limite de R$31 bi em operações de crédito por órgãos do setor público em 2024

Em nota, o Tesouro Nacional informou que a resolução aprovada traz inovações “que vão garantir espaço fiscal e permitir acompanhar a execução do novo PAC e de PPPs”.

Para Estados e municípios, os limites serão de 10 bilhões de reais com garantia e 7 bilhões de reais sem garantia. Nas operações do PAC, o teto ficou em 5 bilhões de reais para financiamentos com garantia e 2 bilhões de reais sem garantia.

"O maior valor para operações com garantia tem por objetivo induzir os entes subnacionais a uma melhor gestão fiscal, uma vez que empréstimos com garantia da União são exclusivos para entes com capacidade de pagamento A e B", informou o Tesouro.

No caso das PPPs, o limite será de 2 bilhões de reais, com garantia do Tesouro. Órgãos e entidades da União também com teto de 625 milhões de reais, sem garantia.

Para a área nuclear, que inclui a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e a Eletronuclear, os limites serão de 1,7 bilhão de reais com garantia e 2,7 bilhões de reais sem garantia.

O CMN é formado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.