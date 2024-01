CORREÇÃO-Lagarde se diz "orgulhosa e honrada" por liderar BCE apesar de pesquisa negativa 

“Enquanto eu liderar esta instituição de pessoas talentosas que são motivadas a fazer o seu trabalho, o resto – eu como pessoa – é irrelevante”, disse ela.

O sindicato que representa os funcionários do BCE disse no início desta semana que a maioria dos funcionários considera que Lagarde não é a melhor pessoa para o cargo, de acordo com uma pesquisa.

Lagarde disse que o BCE realiza suas próprias pesquisas que proporcionam uma avaliação abrangente e útil.

“Prestamos muita atenção a essas respostas tecnicamente sólidas e agimos de acordo com elas e continuaremos a fazê-lo”, disse ela.

Dado que Lagarde não tinha experiência em bancos centrais, ao contrário dos seus antecessores, a sua nomeação como chefe do BCE em 2019 foi questionada por alguns analistas e políticos.

Lagarde disse que ainda está feliz e focada em seu papel.