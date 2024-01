S&P 500 amplia a série de recordes de alta e Tesla cai

A Tesla caiu 12%, atingindo seu nível mais baixo desde maio de 2023, depois que o presidente-executivo Elon Musk alertou que o crescimento das vendas diminuiria este ano, apesar dos cortes de preços que prejudicaram suas margens.

A economia dos EUA cresceu mais rápido do que o esperado no trimestre encerrado em dezembro, em meio aos fortes gastos dos consumidores, frustrando as previsões de uma recessão depois que o Federal Reserve aumentou agressivamente a taxa de juros, com um crescimento de 2,5% no ano inteiro.

"O PIB foi uma boa surpresa para o mercado, pois não houve inflação problemática, e o consumidor continua a gastar dinheiro", disse Rob Haworth, diretor sênior de estratégia de investimentos do U.S. Bank Asset Management Group. "Assim, há mais apoio para a narrativa de que os balanços das empresas e o crescimento das vendas devem ser melhores à medida que avançamos."

O Dow Jones subiu 0,64%, para 38.049,13 pontos. O S&P 500 subiu 0,53%, para 4.894,16 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,18%, para 15.510,50 pontos.

