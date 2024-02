Acionista faz à Gafisa novo pedido de assembleia para destituição de conselho

SÃO PAULO (Reuters) - A Gafisa anunciou nesta quarta-feira que o fundo ESH Theta Master, detentor de mais de 5% das ações da companhia, fez novo pedido de assembleia geral extraordinária de acionistas para destituição do conselho de administração e proposição de ação de responsabilidade contra seus integrantes.

O pedido foi feito em 29 de janeiro, afirmou a Gafisa em fato relevante ao mercado. A companhia afirmou que a diretoria "se reunirá dentro do prazo legal" para analisar o pedido.

O último pedido do fundo para realização de assembleia foi feito no final do ano passado.