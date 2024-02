Boeing mantém previsão para 2025-2026, foco no curto prazo é segurança, dizem executivos

A Boeing tem cerca de 200 jatos MAX e 60 787 Dreamliners em seu inventário, a maioria dos quais será entregue este ano, disse West.

A taxa de produção do 787 está em cinco por mês, disse a Boeing, acrescentando que também retomou a produção do 777X durante o quarto trimestre.

Para o quarto trimestre, a Boeing teve prejuízo ajustado por ação de 0,47 dólar, menor do que as estimativas dos analistas de resultado negativo de 0,78 dólar, de acordo com dados da LSEG.

A receita aumentou 10%, chegando a 22,02 bilhões de dólares, acima das expectativas de cerca de 21,1 bilhões.

A empresa informou um fluxo de caixa livre para 2023 de 4,43 bilhões de dólares, atingindo meta de 3 bilhões a 5 bilhões de dólares para o ano.