Brasil fecha 2023 com a menor taxa média de desemprego desde 2014, de 7,8%

A menor taxa média da série foi registrada em 2014, de 7,0%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos três meses até dezembro, a taxa de desemprego ficou em 7,4%, mostrando queda em relação aos 7,7% do terceiro trimestre e aos 7,9% do mesmo período do ano anterior, num mercado de trabalho marcado pela resiliência no ano passado.

A leitura do trimestre divulgada nesta quarta-feira ficou ainda abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de uma taxa de 7,6% e foi a menor desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015.

"O mercado de trabalho segue apresentando um bom desempenho, que se deve principalmente à expansão do número de pessoas trabalhando, uma vez que estamos observando mais o retorno das características econômicas e sazonais no período de consolidação da recuperação da pandemia", avaliou em nota Igor Cadilhac, economista do PicPay.

A força que o mercado de trabalho mostrou durante o ano de 2023 tem correlação com a atividade econômica, que mostrou desempenho melhor que o esperado. Analistas apontam que a taxa de desemprego pode permanecer em patamares baixos, ainda que seja esperada uma desaceleração da economia.

"Para 2024, não vemos espaço para quedas significativas no desemprego, já que o mercado de trabalho deve refletir o menor crescimento da economia. Contudo, a taxa de desemprego deve se acomodar em níveis bem mais baixos que nos últimos anos e deverá continuar impulsionando o consumo das famílias", disse Rafael Perez, economista da Suno Research.