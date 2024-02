China divulga novas medidas de apoio ao setor imobiliário em meio a preocupações por Evergrande

Por Clare Jim e Liangping Gao

HONG KONG/PEQUIM (Reuters) - Um projeto imobiliário apoiado pelo Estado na China recebeu o primeiro empréstimo para desenvolvimento sob o chamado mecanismo de lista de permissões e mais duas grandes cidades diminuíram as restrições para a compra de casas, informou a mídia estatal, à medida que aumentam as preocupações com a liquidação do Evergrande.

As medidas mais recentes se somam a uma série de outras implementadas pela segunda maior economia do mundo no ano passado para ajudar a reanimar o setor imobiliário, que representa um quarto do PIB da China e foi afetado por uma crise de endividamento sem precedentes após a repressão regulatória sobre a alta alavancagem do setor.