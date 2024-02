CORREÇÃO-Santander Brasil tem lucro líquido de R$2,2 bi no 4º tri

(Corrige no 1º parágrafo o lucro líquido do quarto trimestre de 2022 para 1,689 bilhão de reais, não 3,122 bilhões de reais)

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil reportou nesta quarta-feira lucro líquido recorrente de 2,2 bilhões de reais nos últimos três meses de 2023, ante 1,689 bilhão no mesmo período do ano anterior e 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023.

Previsões compiladas pela LSEG apontavam lucro líquido de 2,87 bilhões de reais no período.