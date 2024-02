Dino diz que segurança deverá ser debatida com profundidade nas eleições municipais

"O que nós procuramos mostrar é que não há diferença de ênfase, é falsa a ideia de que este campo político enfatize e outro negligencie", disse. "São visões teóricas e doutrinárias diferentes e os números mostram que essas visões teóricas e doutrinárias diferentes conduzem a resultados melhores. Isso é ciência, metodológico a partir da construção de estatísticas".

Para Dino, é preciso aprofundar o debate e será isso que Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do STF que vai sucedê-lo no cargo de ministro do Justiça e Segurança Pública, "fará em proveito dos mais pobres".

Balanço divulgado pelo ministério aponta a queda de uma série de indicadores de violência entre 2022, o último ano do governo Bolsonaro, e 2023, o primeiro ano do governo Lula. Entre eles, a redução de 4,17% dos crimes letais intencionais e de 9,78% no roubo de veículos no período.

Dino também disse que está em discussão no governo a criação de um Conselho Nacional de Polícias e de uma Corregedoria Nacional de Polícias, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça.

POLÍCIA FEDERAL

Na entrevista, Dino também fez uma defesa da autonomia da Polícia Federal, que é subordinada à pasta, afirmando que a corporação não pode ser acusada de inventar investigação e que elas nascem de indícios, citando que ações de busca e apreensão são determinadas pelo Poder Judiciário.