Dólar sobe em sessão volátil antes de decisão do Fed

Operadores alertavam nesta quarta-feira para o fechamento da taxa Ptax do fim de janeiro, que é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central e serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas ou vendidas em dólar, o que costuma elevar a instabilidade das negociações.

A moeda norte-americana estava a caminho de encerrar o mês de janeiro em alta de quase 2% contra o real, o que marcaria o maior ganho desde agosto do ano passado (+4,72%). Isso se deve em grande parte a uma redução no otimismo sobre os eventuais cortes de juros do Fed, mas também reflete os persistentes temores sobre a saúde fiscal do país.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9462 reais na venda, em leve baixa de 0,11%.