Espanhol Santander vê maior lucratividade em 2024 após 4º tri melhor do que o esperado  

O lucro líquido do último trimestre de 2023 aumentou 28% em relação ao ano anterior, para 2,93 bilhões de euros, acima da estimativa média dos analistas de 2,64 bilhões de euros, graças a um aumento de 34% no resultado na Europa.

As provisões aumentaram 13%, para 3,4 bilhões de euros, em linha com as previsões, enquanto o custo do risco, que mede perdas potenciais para o banco, aumentou 5 pontos base (bps), para 118 bps no final de dezembro, abaixo do guidance de 120bps.

Durante todo o ano de 2023, o lucro líquido aumentou 15%, para um recorde de 11,08 bilhões de euros, à medida que as receitas cresceram 10,5%.

O lucro mais elevado ajudou a aumentar o índice de retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE), uma medida de lucratividade, para 15,06% no final de 2023, de 13,37% em 2022, atingindo sua meta de final de ano de mais de 15%.

A presidente executiva do conselho de administração do Santander, Ana Botín, disse em comunicado que o modelo de negócios diversificado do banco permitirá à instituição atingir uma meta de RoTE de 16% para 2024. A executiva também espera um aumento percentual de meio dígito nas receitas.

O JP Morgan disse em nota que os resultados “estiveram amplamente em linha com as expectativas, embora o 'guidance' seja melhor”.