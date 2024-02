Fed diz que é preciso mais "confiança" em relação à inflação para iniciar os cortes nos juros

"A inflação diminuiu no último ano, mas continua elevada", disse o Fed no comunicado após uma reunião de dois dias, reafirmando que as autoridades "continuam muito atentas aos riscos da inflação".

Falando após a reunião do Comitê em uma coletiva de imprensa, o chair do Fed, Jerome Powell, advertiu que a luta do banco central para reduzir a inflação não acabou e destacou que "não estamos declarando vitória, achamos que ainda temos um caminho a percorrer".

Powell disse mais tarde não achar que as autoridades monetárias terão acumulado a confiança necessária a tempo de reduzir as taxas na próxima reunião do Fed, em março.

“Não creio que seja provável que o comitê atinjirá um nível de confiança no momento da reunião de março” para reduzir as taxas, “mas isso está para ser visto”, disse Powell, acrescentando que um corte em março não é o cenário básico das autoridades.

A meta de taxa de juros do Fed está "provavelmente em seu pico para este ciclo de aperto monetário" e o Fed provavelmente cortará os juros "em algum momento deste ano", afirmou Powell, acrescentando que ainda levará algum tempo para ver se os dados apoiam uma flexibilização da política monetária.

A linguagem usada pelo Comitê e os comentários de Powell foram um golpe para investidores que esperavam que os cortes nos juros começassem já em março. A taxa de juros de referência "overnight" do Fed está na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado.