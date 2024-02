Governo espera que juros caiam a terreno mais neutro e PIB pode crescer mais de 2%, diz Mello

O BC realiza nesta quarta-feira sua primeira reunião de política monetária do ano, e deve voltar a cortar a Selic em 0,5 ponto percentual, levando-a a 11,25%.

Ao falar das expectativas para o crescimento da atividade, Mello disse que ele deve ser melhor distribuído pelos diversos setores da economia e, ao mesmo tempo em que reconheceu que a agricultura não deve repetir o mesmo desempenho positivo de 2023, a indústria deve ter bom desempenho diante de medidas do governo para incentivar o setor.

"Em 2023 nós voltamos a cumprir a meta de inflação e esse ano a inflação deve ser ainda menor que a de 2023. Nós temos também a perspectiva de um crescimento um pouco menor, mas mais bem distribuído pela economia, com uma participação maior da indústria", disse.

"Eu acredito realmente que teremos um resultado de crescimento acima das expectativas do mercado hoje, mais próximos de 2% ou até acima de 2%..., e também uma inflação um pouco mais bem comportada do que o mercado espera, um pouco mais perto de 3,5%, já convergindo para a meta de 3%, que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional."

O secretário fez ainda a avaliação que, não fosse o pagamento do que chamou de "calote" nos precatórios e no ICMS dos combustíveis, feito pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e as medidas de "erosão fiscal que vêm do passado", o país teria registrado um déficit primário perto de zero em 2023.

Na segunda-feira foi anunciado que o governo central, composto pelas contas de Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registrou em 2023 o segundo pior déficit primário da série histórica iniciada há 26 anos, de 230,5 bilhões de reais.