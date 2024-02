Grupo Soma e Arezzo confirmam conversas para fusão; ações disparam

As companhias divulgaram em comunicados separados que Alexandre Birman, presidente da Arezzo, será o presidente-executivo da companhia combinada caso as empresas avancem para um acordo definitivo, enquanto o presidente-executivo do Soma, Roberto Jatahy, permanecerá a frente das marcas sob gestão do grupo.

Às 16h19, as ações da Arezzo tinham alta de 13,93%, a 63,62 reais, enquanto os papéis do Grupo Soma avançavam 17,7%, a 7,98 reais, liderando as altas do Ibovespa, que subia 1,21%.

A Arezzo&Co é dona de marcas como Arezzo, Schutz, AR&CO e Anacapri, enquanto o Grupo Soma tem em seu portfólio marcas como Farm, Hering, Animale, NV, Maria Filó, Cris Barros, Foxton e Fórmula.

No final do terceiro trimestre, a Arezzo tinha uma base de 5,5 milhões de clientes ativos e 1.005 lojas, sendo 193 próprias e 812 franquias. A receita bruta total do grupo nos nove meses até o final de setembro somava 4,286 bilhões de reais.

O Grupo Soma por sua vez, tinha uma base de 5,5 milhões de clientes ativos e 1.064 lojas, sendo 366 próprias e 698 franquias, com a receita bruta total de 4,458 bilhões de reais nos nove meses até o final de setembro.

O valor de mercado de Soma com base no preço de fechamento da ação na terça-feira é de 5,3 bilhões de reais enquanto a Arezzo era avaliada em 6,2 bilhões.