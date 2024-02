Ibovespa tem viés positivo na abertura com atenções voltadas para Fed

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés positivo nesta quarta-feira, com agentes financeiros na expectativa da decisão de política monetária do banco central norte-americano à tarde, em especial sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve.

No Brasil, o Santander Brasil abriu a temporada de resultados das empresas listadas no Ibovespa, mostrando um lucro líquido recorrente de 2,2 bilhões de reais, abaixo das previsões de analistas, segundo dados da LSEG.

Às 10h03, o Ibovespa subia 0,02%, a 127.421,55 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de fevereiro, tinha elevação de 0,22%.