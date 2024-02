Juíza dos EUA anula 'inexplicável' plano para Tesla pagar US$ 56 bi a Elon Musk

A decisão também ocorre no momento em que a Tesla está preparando outra rodada de negociações de remuneração com o presidente-executivo. Musk disse na X este mês que não se sentia à vontade para liderar a Tesla, a menos que tivesse 25% do controle de votos. O bilionário possuía cerca de 13% da empresa na época e disse que as negociações não começariam até que McCormick tomasse uma decisão.

"Dada a forma como ela descreve o processo do conselho - por meio do depoimento dos diretores - não há como sua mais recente exigência de 25% ser aprovada", disse Brian Quinn, professor da Faculdade de Direito do Boston College. "Ela está morta na chegada."

McCormick escreveu que muitos dos diretores do conselho da Tesla, incluindo os membros atuais Kimbal Musk, irmão de Elon Musk, e James Murdoch, filho do magnata da mídia Rupert Murdoch, não tinham independência por causa de seus laços pessoais estreitos com o presidente-executivo. Dois dos outros diretores atuais da Tesla, Robyn Denholm e Ira Ehrenpreis, demonstraram falta de independência na decisão sobre a remuneração, disse.

Atualmente, o conselho tem oito membros, incluindo o presidente-executivo.

Ross Gerber, presidente e CEO da Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management e investidor da Tesla, disse à Reuters que a decisão mostrou que a empresa precisa substituir pelo menos três diretores por membros independentes antes de negociar um novo pacote de remuneração para Musk.

"Essencialmente, toda a estrutura corporativa da Tesla foi considerada, como se não fosse apropriada para uma empresa pública", disse Gerber.