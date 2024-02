Mercado Livre investirá mais de R$1 bi em contrato de naming rights do estádio do Pacaembu

A Allegra Pacaembu, formada por Grupo Progen e fundo de investimento em participações Savona, assumiu a gestão do complexo em 2020 e desde então afirma ter investido 600 milhões de reais em uma grande reforma que inclui a construção de um hotel que ficará em frente ao campo do Pacaembu.

O Mercado Livre não divulgou o valor exato do contrato, nem como será pago à Allegra. A companhia, maior empresa de comércio eletrônico da América Latina, patrocina no Brasil os times de futebol masculino e feminino do Flamengo. A empresa também patrocina a equipe mexicana Chivas e torneios de futebol da Conmebol. O valor total dos patrocínios da empresa não foi revelado.

"Provavelmente vem mais (patrocínios) ao longo do ano, em outros países", afirmou o vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, em entrevista a jornalistas.

"Muito além de uma ativação de marketing, essa é uma iniciativa estratégica para o grupo Mercado Livre pelo potencial de conectar nossa marca e nosso ecossistema de negócios a um equipamento urbano tão simbólico, como o Complexo Pacaembu", disse Yunes.

Pelo contrato de concessão, o complexo do Pacaembu tem que ser reaberto até 29 de junho e a concessionária vai fazer aberturas "faseadas" de seus diversos equipamentos ao longo do primeiro semestre, disse o presidente-executivo da Allegra Pacaembu, Eduardo Barella.

O estádio será reinaugurado com capacidade para 26 mil pessoas ante uma capacidade anterior que girava em torno de 40 mil. Segundo Barella, não há previsão de instalações de arquibancadas móveis para ampliar a capacidade para não haver interferência no campo de visão do hotel, que está sendo erguido no lugar da arquibancada "tobogã", que existia no estádio.