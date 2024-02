Nasdaq cai por decepção com projeções da Alphabet e decisão do Fed em foco

A Microsoft também previu custos mais altos para desenvolver novos recursos de inteligência artificial, mas apresentou resultados trimestrais otimistas. As ações caíram 0,5% em negociações instáveis.

Embora os pioneiros da tecnologia tenham falado sobre como os clientes estão absorvendo seus produtos geradores de inteligência artificial, os custos crescentes de desenvolvimento dos recursos de ponta irritaram os investidores que esperavam um grande aumento nas vendas com a nova tecnologia.]

"Definitivamente, os custos estão sendo levados em consideração, mas também muito disso é: a IA realmente se traduzirá em lucros e justificará as avaliações que essas ações tiveram ou a IA se tornará um modismo", disse Adam Sarhan, executivo-chefe da 50 Park Investments.

Os resultados e as previsões tecnológicas, juntamente com a advertência de crescimento da Tesla na semana passada,, provocaram um foco renovado sobre os riscos do peso desproporcional dos nomes das megacaps no S&P 500 que, coletivamente, levaram o índice de referência a recordes de alta nas últimas semanas.

A Apple, a Meta Platforms e a Amazon.com, que devem apresentar seus lucros na quinta-feira, caíam entre 1,6% e 2,3%.

A Advanced Micro Devices caía 2,7%, uma vez que a previsão de receita da fabricante de chips para o primeiro trimestre e uma projeção impulsionada para processadores de IA não atenderam às expectativas.