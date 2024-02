Presidentes de Meta, TikTok e X enfrentam questões duras sobre segurança infantil em audiência nos EUA

No início da audiência nesta quarta-feira, o comitê exibiu um vídeo no qual crianças falavam sobre serem vítimas nas plataformas de rede social.

"Fui explorada sexualmente no Facebook", disse uma criança no vídeo, aparecendo sob uma sombra.

Na sala de audiência, dezenas de pais aguardavam a entrada dos CEOs, segurando fotos dos filhos.

"Sr. Zuckerberg, você e as empresas antes de nós, eu sei que não é sua intenção, mas você tem sangue nas mãos", disse o senador Lindsey Graham, referindo-se ao presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg. "Você tem um produto que está matando pessoas."

Esta quarta-feira também marca a primeira aparição do CEO do TikTok, Shou Zi Chew, perante parlamentares dos EUA desde março, quando a empresa chinesa de vídeos curtos enfrentou duros questionamentos, incluindo algumas sugerindo que o aplicativo estava prejudicando a saúde mental das crianças.

"Tomamos escolhas cuidadosas no design do produto para ajudar a tornar nosso aplicativo inóspito para aqueles que procuram prejudicar adolescentes", disse Chew, acrescentando que as diretrizes da comunidade do TikTok proíbem estritamente qualquer coisa que coloque "adolescentes em risco de exploração ou outros danos -- e nós as aplicamos vigorosamente".