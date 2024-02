Projeções do FMI indicam que "alta intensidade" da guerra em Gaza durará pelo 1º tri

BEIRUT (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta quarta-feira que suas projeções estimavam que a guerra de Gaza continuaria com "alta intensidade" ao longo do primeiro trimestre de 2024, e que as hostilidades diminuiriam lentamente.

O FMI disse que "estima-se que o crescimento real do Produto Interno Bruto na Cisjordânia e em Gaza tenha caído para cerca de -6%" em 2023, um rebaixamento de 9 pontos percentuais em relação à sua perspectiva regional de outubro.

"Projetamos que a economia continuará a contrair em 2024 se não houver um fim rápido e ágil das hostilidades e da reconstrução", disse Jihad Azour, diretor do Fundo para o Oriente Médio e Norte da África.