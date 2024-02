Santander Brasil tem lucro líquido de R$2,2 bi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil reportou nesta quarta-feira lucro líquido recorrente de 2,2 bilhões de reais nos últimos três meses de 2023, ante 3,122 bilhões no mesmo período do ano anterior e 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023.

Previsões compiladas pela LSEG apontavam lucro líquido de 2,87 bilhões de reais no período.

O último trimestre do ano passado foi marcado por margem financeira líquida (NII) de 7,218 bilhões de reais, mas despesa com provisão de 6,105 bilhões de reais. A carteira de crédito expandida somou 643,04 bilhões de reais e a inadimplência acima de 90 dias ficou em 3,1%.